Aπεβίωσε η Βάια Καλαθά
Κηδείες | 20 Οκτ 2025, 20:14
Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Βάια Καλαθά.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Γαλήνης.
Τα παιδιά: Αχιλλέας – Κλεοπάτρα, Βασίλης, Μαρία – Γιάννης
Τα εγγόνια: Βάϊα-Σοφία, Χαρίκλεια-Ραφαηλία, Νικολέτα, Παρασκευή
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 11:30π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην πιτσαρία «Φαντασία»
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.