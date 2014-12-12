Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Βάια Καλαθά.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Γαλήνης.

Τα παιδιά: Αχιλλέας – Κλεοπάτρα, Βασίλης, Μαρία – Γιάννης

Τα εγγόνια: Βάϊα-Σοφία, Χαρίκλεια-Ραφαηλία, Νικολέτα, Παρασκευή

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 11:30π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην πιτσαρία «Φαντασία»