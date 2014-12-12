Aπεβίωσε η Βασιλική Λαλάκη
Κηδείες | 12 Αυγ 2025, 12:35
Εφυγε από τη ζωή η Βασιλική Λαλάκη σε ηλικία 80 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Ο σύζυγος: Παναγιώτης
Τα παιδιά: Ελισάβετ – Γεώργιος Τσινούδης, Νικόλαος – Μαγδαλένα Λαλάκη
Τα εγγόνια: Βανέσα, Σταύρος, Βασιλική
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.
