Εφυγε από τη ζωή η Βασιλική Λαλάκη σε ηλικία 80 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Ο σύζυγος: Παναγιώτης

Τα παιδιά: Ελισάβετ – Γεώργιος Τσινούδης, Νικόλαος – Μαγδαλένα Λαλάκη

Τα εγγόνια: Βανέσα, Σταύρος, Βασιλική

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.