Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή η Ερμιόνη Κολοκυθοπούλου.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.

Τα παιδιά: Μαρία και Κώστας, Νίκος και Θεανώ, Φωτεινή και Φίλιππος

Τα εγγόνια: Θανάσης και Κατερίνα, Ερμιόνη, Ευαγγελία, Κατερίνα, Παναγιώτης, Κατερίνα, Παναγιώτης, Αλέξανδρος

Τα αδέλφια: Ευδοκία, Νίκος, Αργύρης και Στέλλα, Βασιλική και Γιώργος

Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου