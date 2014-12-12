Aπεβίωσε η Ερμιόνη Κολοκυθοπούλου
Κηδείες | 17 Οκτ 2025, 17:39
Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή η Ερμιόνη Κολοκυθοπούλου.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.
Τα παιδιά: Μαρία και Κώστας, Νίκος και Θεανώ, Φωτεινή και Φίλιππος
Τα εγγόνια: Θανάσης και Κατερίνα, Ερμιόνη, Ευαγγελία, Κατερίνα, Παναγιώτης, Κατερίνα, Παναγιώτης, Αλέξανδρος
Τα αδέλφια: Ευδοκία, Νίκος, Αργύρης και Στέλλα, Βασιλική και Γιώργος
Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
