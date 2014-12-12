Aπεβίωσε η Ευανθία Μπαντούλη
Κηδείες | 30 Αυγ 2025, 14:39
Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευανθία Μπαντούλη.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στους Αγίου Αναργύρους Λάρισας.
Ο σύζυγος: Μιχάλης Μπαντούλης
Τα παιδιά: Αφροδίτη – Χρήστος Κυργιάννης, Ιωάννης – Ευαγγελία Μπαντούλη
Τα εγγόνια: Ειρήνη, Μιχάλης, Οδυσσέας
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο της οικογένειας.
