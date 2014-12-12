Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Καλλιόπη Νταλαγιώργου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ σύζυγος ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ, ΕΛΕΝΗ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΩΡΙΔΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΛΑΙΡΗ – ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΘΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο Κυλικείο του Ιερού Ναού