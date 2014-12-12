Aπεβίωσε η Καλλιόπη Νταλαγιώργου
Κηδείες | 27 Σεπ 2025, 14:27
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Καλλιόπη Νταλαγιώργου.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ σύζυγος ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ, ΕΛΕΝΗ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΩΡΙΔΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΛΑΙΡΗ – ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΘΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο Κυλικείο του Ιερού Ναού
