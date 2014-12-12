Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Μπιζαϊντέ.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Τα παιδιά: Ιωάννης-Δήμητρα Μπιζαϊντέ, Ελένη Ντάλλα

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας)

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκατζάς".