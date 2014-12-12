Aπεβίωσε η Μαρία Μουτρουπίδου
Κηδείες | 14 Οκτ 2025, 19:05
Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μουτρουπίδου.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ομορφοχωρίου Λάρισας.
Ο σύζυγος: Ελευθέριος
Τα παιδιά: Νόπη – Λεωνίδας, Γεωργία, Άννα – Αλέξανδρος
Τα εγγόνια: Θεόδωρος, Κυριακή, Μαρία-Ελένη, Αργυρώ
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 11:00.
Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Ιωαννίδη
