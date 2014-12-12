Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μουτρουπίδου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ομορφοχωρίου Λάρισας.

Ο σύζυγος: Ελευθέριος

Τα παιδιά: Νόπη – Λεωνίδας, Γεωργία, Άννα – Αλέξανδρος

Τα εγγόνια: Θεόδωρος, Κυριακή, Μαρία-Ελένη, Αργυρώ

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 11:00.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Ιωαννίδη