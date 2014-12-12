Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Μαρίνα Μαδένογλου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 και ώρα 6:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Καλλιόπη και Δημήτριος Πέτρος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Αστέριος, Μαρίνα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου