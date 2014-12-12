Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή η Χρυσούλα Κωσταρέλου.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στη 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Τα παιδιά: Λάμπρος και Ζηνοβία Κωσταρέλου, Κωνσταντίνος και Μαρία Κωσταρέλου, Βασιλική και Κωνσταντίνος Μιχαλούδης

Τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου