Aπεβίωσε ο Άγγελος Δρομπίλας
Κηδείες | 27 Σεπ 2025, 12:06
Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Δρομπίλας.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ουρανία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη
Η ΑΔΕΛΦΗ: Δημήτριος και Θεανώ, Σωτηρία Μπούρου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.
