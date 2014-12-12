Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Δρομπίλας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ουρανία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη

Η ΑΔΕΛΦΗ: Δημήτριος και Θεανώ, Σωτηρία Μπούρου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1:30 μ.μ.