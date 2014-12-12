Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Κουκουζέλης.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Παρασκευή

Τα παιδιά: Ήρα, Κωνσταντίνος, Αγγελική

Η μητέρα: Ήρα Κουκουζέλη

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου