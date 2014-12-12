Aπεβίωσε ο Αθανάσιος Κουκουζέλης
Κηδείες | 28 Αυγ 2025, 19:45
Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Κουκουζέλης.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Παρασκευή
Τα παιδιά: Ήρα, Κωνσταντίνος, Αγγελική
Η μητέρα: Ήρα Κουκουζέλη
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.