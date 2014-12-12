Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Αθανάσιος Χαρταλάμης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μοσχοχώρι Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζωή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδριάνα και Απόστολος, Αμαλία και Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρίνα, Ζωή, Πλάτωνας – Ελευθέριος, Αθανάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό στις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος".