Aπεβίωσε ο Αθανάσιος Χαρταλάμης
Κηδείες | 08 Σεπ 2025, 19:05
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Αθανάσιος Χαρταλάμης.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μοσχοχώρι Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζωή
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδριάνα και Απόστολος, Αμαλία και Γεώργιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρίνα, Ζωή, Πλάτωνας – Ελευθέριος, Αθανάσιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό στις 11:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος".
