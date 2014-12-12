Aπεβίωσε ο Αντώνιος Λόκας
Λάρισα | 09 Αυγ 2025, 11:55
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Αντώνιος Λόκας.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.
Η σύζυγος: Ιωάννα Λόκα
Οι κόρες: Χαρά Λόκα, Θάλεια Λόκα
Ο ανιψιός: Γεώργιος Ράντζιος
Οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
