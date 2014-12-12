Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αστέριος Γκουγκουλής.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 1:00 μμ εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η σύζυγος: Δέσποινα

Τα παιδιά: Γιάννης και Ελένη, Κώστας και Ντίνα

Τα εγγόνια: Αστέριος, Δέσποινα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μμ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.