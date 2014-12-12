Aπεβίωσε ο Αστέριος Γκουγκουλής
Κηδείες | 17 Οκτ 2025, 20:35
Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αστέριος Γκουγκουλής.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 1:00 μμ εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Η σύζυγος: Δέσποινα
Τα παιδιά: Γιάννης και Ελένη, Κώστας και Ντίνα
Τα εγγόνια: Αστέριος, Δέσποινα
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μμ
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.