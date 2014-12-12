Aπεβίωσε ο Γεώργιος Γκόλαντας
Κηδείες | 31 Οκτ 2025, 19:50
Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Γκόλαντας.
Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Μαρία Παπαγιάννη-Γκόλαντα
Τα παιδιά: Κωνσταντίνα Γκόλαντα, Ηλίας Γκόλαντας
Τα αδέλφια: Πηγή Ζέρβα, Βασίλειος και Ειρήνη Τσινή, Ευάγγελος και Αλεξάνδρα Ασμίνη
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
