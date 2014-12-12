Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Γκόλαντας.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Μαρία Παπαγιάννη-Γκόλαντα

Τα παιδιά: Κωνσταντίνα Γκόλαντα, Ηλίας Γκόλαντας

Τα αδέλφια: Πηγή Ζέρβα, Βασίλειος και Ειρήνη Τσινή, Ευάγγελος και Αλεξάνδρα Ασμίνη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.