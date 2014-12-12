‘Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Γεώργιος Κουκουράβας.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο Δασοχώρι Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Γεωργία

Τα παιδιά: Μαρία, Ανδρέας, Κωνσταντίνος

Οι εγγονές: Ανδρονίκη, Αναστασία, Γεωργία

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα στου «Κορώνα»