Aπεβίωσε ο Δημήτριος Τζιώλας
Κηδείες | 28 Σεπ 2025, 17:16
Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Τζιώλας σε ηλικία 74 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά: Νικόλας, Καλλιόπη και Ευστάθιος, Κωνσταντίνος και Χρυσάνθη
Oι εγγονές: Αργυρώ, Γεωργία, Μαρία-Ειρήνη
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:30
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.