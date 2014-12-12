Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Τζιώλας σε ηλικία 74 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά: Νικόλας, Καλλιόπη και Ευστάθιος, Κωνσταντίνος και Χρυσάνθη

Oι εγγονές: Αργυρώ, Γεωργία, Μαρία-Ειρήνη

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:30

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"