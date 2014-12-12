Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Θωμάς Βέργος.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά: Χρήστος και Κική, Ελένη και Βασίλης

Τα εγγόνια: Θωμάς, Παναγιώτης, Θωμάς, Γιώργος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 π.μ.

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο χωριό Περιβολάκι Γρεβενών

Ο καφές θα δοθεί στο Ζιάκα Γρεβενών