Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ζήσου, Συνταξιούχος ΟΤΕ.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρισα.

Η σύζυγος: Ντίνα Ζήσου

Τα παιδιά: Εύη και Σταύρος, Πέτρος

Τα εγγόνια: Σταύρος, Κωνσταντίνος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5.00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).