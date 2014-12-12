Aπεβίωσε ο Κωνσταντίνος Ζήσου
Κηδείες | 25 Αυγ 2025, 12:47
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ζήσου, Συνταξιούχος ΟΤΕ.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρισα.
Η σύζυγος: Ντίνα Ζήσου
Τα παιδιά: Εύη και Σταύρος, Πέτρος
Τα εγγόνια: Σταύρος, Κωνσταντίνος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5.00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).
