Aπεβίωσε ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Κηδείες | 02 Σεπ 2025, 17:45
Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά: Μαρία και Νικόλαος, Χρήστος και Θεοδώρα
Τα εγγόνια: Αλέξανδρος, Αριάδνη
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.