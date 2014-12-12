Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Γεωργία

Τα παιδιά: Μαρία και Νικόλαος, Χρήστος και Θεοδώρα

Τα εγγόνια: Αλέξανδρος, Αριάδνη

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"