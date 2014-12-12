Aπεβίωσε ο Νικόλαος Σκέτος
Κηδείες | 30 Οκτ 2025, 21:09
Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Σκέτος.
Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Ραψάνη Λάρισας.
Τα παιδιά: Τηλέμαχος και Ελένη, Χρήστος και Ροζαλία
Τα εγγόνια: Μαρία, Ευδοκία, Αθανάσιος, Νικόλαος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί του κ. Βαλαή.
