Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Πέτρος Βασίλας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Γενέσεως της Θεοτόκου, στην Κοιλάδα Λάρισας.

Η σύζυγος: Δήμητρα Βασίλα

Τα παιδιά: Δέσποινα Βασίλα – Στράτος Ταρσανης, Χριστίνα Βασίλα – Λουκάς Στεργιούλας

Τα εγγόνια: Λευτέρης, Πέτρος, Ηλιάνα, Δήμητρα

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Κυρίτση.