Aπεβίωσε ο Πέτρος Βασίλας
Κηδείες | 29 Οκτ 2025, 12:30
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Πέτρος Βασίλας.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Γενέσεως της Θεοτόκου, στην Κοιλάδα Λάρισας.
Η σύζυγος: Δήμητρα Βασίλα
Τα παιδιά: Δέσποινα Βασίλα – Στράτος Ταρσανης, Χριστίνα Βασίλα – Λουκάς Στεργιούλας
Τα εγγόνια: Λευτέρης, Πέτρος, Ηλιάνα, Δήμητρα
Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Κυρίτση.
