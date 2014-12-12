Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Πρόδρομος Χατζόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 24/10 και ώρα 1 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Νέα Σμύρνη Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: Ευανθία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Βασιλική, Ελισάβετ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αργυρώ, Πρόδρομος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.