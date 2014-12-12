Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 στους Νερόμυλους Αγιάς, ο Κλεομένης Χονδροδήμος.

Ο εκλιπών “υπηρέτησε” για πάρα πολλά χρόνια το χωριό του, τόσο από τη θέση του Κοινοτάρχη, όσο και σαν τοπικός σύμβουλος.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε αμέσως μετά τη μεταπολίτευση και ολοκληρώθηκε το 2010 στη θέση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νερόμυλων επί δημάρχου Αγιάς Βασίλη Κουτσαντά.

Συνολικά κατά την περίοδο 1974-2010 ο κόσμος των Νερόμυλων τον επέλεξε για πρόεδρο του χωριού τρεις φορές, απόδειξη από τη μια της αγάπης και της εκτίμησης που έτρεφαν προς το πρόσωπό του και από την άλλη της ανέκαθεν μεγάλης επιθυμίας του ίδιου για προσφορά στον τόπο του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί στις 5:00μμ στον Ιερό Ναό Αγίων 12 Αποστόλων Νερόμυλων.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Ο Κλεομένης Χονδροδήμος αφήνει πίσω την σύζυγό του Βασιλική Χονδροδήμου, τα παιδιά Δημήτριο & Μαρία Χονδροδήμου, Ζωή & Λυκούργο Μπασιανά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και ανίψια.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 4:30μμ.

Ο καφές θα δοθεί στον χώρο του παλιού σχολείου.

