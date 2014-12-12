Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σιδέρης Μπαλκουρανίδης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις ΣΟΡΟΣ 10:30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι Φυλακών Λάρισας)