Aπεβίωσε ο Σιδέρης Μπαλκουρανίδης
Κηδείες | 09 Αυγ 2025, 14:10
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σιδέρης Μπαλκουρανίδης.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις ΣΟΡΟΣ 10:30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι Φυλακών Λάρισας)
