Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σπυρίδων Λιόντος.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Ευαγγελία

Τα παιδιά: Νικόλαος, Δημήτριος και Αικατερίνη

Ο εγγονός: Σπυρίδων

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"