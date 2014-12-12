Aπεβίωσε ο Σπυρίδων Λιόντος
Κηδείες | 16 Σεπ 2025, 19:55
Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σπυρίδων Λιόντος.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Ευαγγελία
Τα παιδιά: Νικόλαος, Δημήτριος και Αικατερίνη
Ο εγγονός: Σπυρίδων
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
