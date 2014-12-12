Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Νιαβής, Συνταξιούχος ΟΤΕ.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Γεωργία

Τα παιδιά: Σωτήριος, Χαρίλαος και Μαρίνα, Ηλίας και Κλεονίκη

Τα εγγόνια: Ελένη, Νικολέτα, Αβάπτιστο

Τα αδέλφια: Απόστολος και Ελένη, Χρήστος και Μαρία

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.