Aπεβίωσε ο συνταξιούχος του ΟΤΕ Νικόλαος Νιαβής
Κηδείες | 08 Νοε 2025, 12:39
Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Νιαβής, Συνταξιούχος ΟΤΕ.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά: Σωτήριος, Χαρίλαος και Μαρίνα, Ηλίας και Κλεονίκη
Τα εγγόνια: Ελένη, Νικολέτα, Αβάπτιστο
Τα αδέλφια: Απόστολος και Ελένη, Χρήστος και Μαρία
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
