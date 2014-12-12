Ο Δήμος Ελασσόνας κάνει γνωστή την αποδοχή της δωρεάς του κ. Αντωνίου Πετσή, ο οποίος ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση και υλοποίηση της ανακαίνισης των χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Τσαριτσάνης.

Ο κ. Πετσής, με καταγωγή από την Τσαριτσάνη και μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας, τα τελευταία χρόνια περνάει σημαντικό μέρος του χρόνου του στη γενέτειρά του, στην οποία και επέλεξε να προσφέρει έμπρακτα, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία.

Την πρόθεσή του αυτή παρουσίασε ο ίδιος στον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι τέτοιες πράξεις ενισχύουν ουσιαστικά τις υποδομές εκπαίδευσης και συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο Δήμος Ελασσόνας ευχαριστεί θερμά τον κ. Πετσή για την πολύτιμη προσφορά του, που αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και αγάπης για τον τόπο καταγωγής.

Οι εργασίες ανακαίνισης των WCτου Δημοτικού Σχολείου Τσαριτσάνης θα περιλαμβάνουν: