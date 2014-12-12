Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον στεφανιογράφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας όπως ενημερώνει, σε δήλωσή του, ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτης Σερέτης.

Λόγω της βλάβης που είχε προκληθεί τα επείγονται περιστατικά εξυπηρετούνταν στα νοσοκομεία του Βόλου και των Τρικάλων.

Όπως αναφέρει "σήμερα αποκαταστάθηκε η βλάβη του στεφανιογράφου σε χρονικό διάστημα πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο με αποτέλεσμα σήμερα το ΠΓΝ Λάρισας να εφημερεύει όλο το24ωρο και όλο τον μήνα αντιμετωπίζοντας τα περιστατικά που θα προκύψουν.

Παράλληλα σε απόλυτη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα προχωράει η προμήθεια του νέου στεφανιογράφου".

