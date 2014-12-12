Αναγνωρίστηκε με την απονομή της ετικέτας «eTwinning School» από το eTwinning η συμμετοχή, η δέσμευση και η αφοσίωση της ομάδας των eTwinners του 6ου Γυμνασίου Λάρισας, όπου συνεργάζονται ομάδες εκπαιδευτικών με τον συντονισμό και την καθοδήγηση του Διευθυντή του σχολείου μας κ. Βασιλείου Παπαμαργαρίτη (ΠΕ06 και ΠΕ80).

Το σχολείο με τη συνεπή και σαφή δέσμευση στο πραγματικό νόημα του προγράμματος eTwinning βραβεύτηκε καθώς χρησιμοποίησε ψηφιακά και δημιουργικά εργαλεία για να βελτιώσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών και μαθητριών, ενώ βρίσκεται σε γόνιμη συνεργασία και με άλλα σχολεία eTwinning.

Επιπλέον, το σχολείο κατέβαλλε διαρκώς προσπάθειες για την προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους προς όφελος των μαθητών. Επίσης, χάρη στη συνεργασία με σχολεία και κοινότητες σε όλη την Ευρώπη συνέβαλλε στην αίσθηση μιας ενωμένης ευρωπαϊκής κοινότητας.

Ένα «eTwinning School» είναι εκείνο που έχει διακριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συστηματική του συμμετοχή στο πρόγραμμα eTwinning. Το σχολείο "ευχαριστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βράβευσή του και είναι έτοιμο και πρόθυμο να συμμετάσχει σε ένα αναπτυξιακό ταξίδι με δραστηριότητες που μπορούν να αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια.

Δεσμευόμαστε να λειτουργήσουμε ως πρότυπο σχολείο eTwinning και να υποστηρίξουμε άλλα σχολεία στις προσπάθειές τους να συμμετάσχουν σε αυτό το σημαντικό έργο".