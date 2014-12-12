Ο κόσμος που γέμισε ασφυκτικά το αμφιθέατρο του Πάρκου Καινοτομίας «JOIST» υποδέχτηκε την μουσική και λογοτεχνική βραδιά: «Αστέρια, Νότες, Λέξεις», με τραγούδια και ποιήματα επηρεασμένα από τον έναστρο ουρανό.

Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση διοργανώθηκε από το ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας και το Σχολείο Αστρονομίας – ΚοινΣΕπ «Έναστρον» και ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο του «1st Larissa Astronomy Festival», μια γιορτή της επιστήμης, της φαντασίας και της δημιουργίας.

Τα 22 επιλεγμένα ποιήματα 20 ποιητών αποδόθηκαν με ιδιαίτερη ευαισθησία από 4 γυναίκες, τη Γεωργία Γιάγκου, τη Μαρία Φούντα, τη Ζωή Πατάκη και τη Χαρούλα Σανή κι αφορούσαν τις ενότητες «Ο ουρανός», «Τ’ αστέρια», «Η θάλασσα», «Το καλοκαίρι».

Ο Σπύρος Καβαλιεράτος στην κιθάρα και το τραγούδι και η Μαριάννα Ζάχου με την εκπληκτική φωνή της, με τα 9 τραγούδια Ελλήνων συνθετών, συντέλεσαν ώστε η ατμόσφαιρα να αποκτήσει μια αιθέρια αύρα, η οποία ταξίδεψε στο χώρο μέχρι τους θεατές με νότες και λέξεις. Τη σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο Αργύρης Γιουρούκης.