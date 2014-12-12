Τις οδούς της πόλης των Φαρσάλων, όπου έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης αλλά και διαμόρφωσης πεζοδρομίων, επιθεώρησε ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου.

Μαζί του βρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία Χατζηπλή, Νίκος Γκατζόγιας και Δημήτρης Γούσιας, ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρσάλων κ. Ντίνος Βαρακλιώτης, καθώς και ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Τάσος Λιαπής.

Η αυτοψία περιλάμβανε κεντρικούς δρόμους αλλά και γειτονιές, με στόχο την καταγραφή της προόδου των έργων και τον εντοπισμό τυχόν σημείων που χρειάζονται βελτιώσεις. Οι εργασίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης του αστικού οδικού δικτύου, που υλοποιείται με πόρους του Δήμου και χρηματοδοτήσεις από εθνικά προγράμματα.

Σε δήλωσή του ο κ. Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των δημοτών, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και λειτουργικούς δρόμους. Οι ασφαλτοστρώσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο είναι μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού που αφορά όλη την πόλη. Συνεχίζουμε με σταθερό ρυθμό, ώστε να παραδώσουμε στους Φαρσαλινούς ένα οδικό δίκτυο αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών τους».

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι δρόμοι που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες είναι στις A’ Εργατικές Κατοικίες, στην Β’ Συντάγματος Ιππικού (από Λαμίας έως Δευκαλίωνος), στην Ελ. Βενιζέλου (από Β’ Συντάγματος Ιππικόυ έως Ανδρούτσου), στη Νικηταρά από Καποδιστρίου έως 3ο Δημοτικό), στην Ν. Ιωνίας (από Υψηλάντου έως Γέφυρα 2χ) στην Καποδιστρίου (από Ν. Ιωνίας έως Νικηταρά), στην Βορειοανατολική ενότητα (μεταξύ Ο.Τ. Γ306Β-Γ306Α, Γ306Α-Γ306Δ & Γ306Ε και μεταξύ Ο.Τ. Γ312-Γ3061, Γ3060-Γ306Η).

Βάση της υφιστάμενου εκτελούμενου έργου θα ακολουθήσουν η οδός Οδυσσέως (από Ηροδότου έως Γ. Ολυμπίου), η Ομήρου (από Ηροδότου έως Γ. Ολυμπίου), η Περικλέους (από Ηροδότου έως Β. Παύλου), η Γ. Ολυμπίου (από Βόλου έως Θεμιστοκλέους), η Γ. Παπανδρέου (από Θέτιδος έως Ρ. Φεραίου) και η Ανδρούτσου (από Βενιζέλου έως Αθηνάς) και στην οδό Λεωνίδου (από Λαρίσης έως Απιδανού).