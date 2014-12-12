Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας η εμποροπανήγυρη της Ελασσόνας.

Στο χώρο της εμποροπανήγυρης λειτουργεί Λούνα Πάρκ, που ψυχαγωγεί και φέτος μικρούς και μεγάλους, σουβλατζίδικα και ψησταριές, που αναστατώνουν τους επισκέπτες με τις μυρωδιές τους και προκαλούν με τις γεύσεις τους.

Παράλληλα οι χαλβαδοποιοί προσφέρουν τον υπέροχο χαλβά Φαρσάλων και στο εμπορικό κομμάτι μπορεί κανείς να βρει καταστήματα με είδη υπόδησης, ένδυσης, λευκά είδη, μικροεργαλεία, παιχνίδια, χειροποίητα προϊόντα, χαλιά, τάπητες και άλλα πολλά.

Η κίνηση του κόσμου χθες Τρίτη, πρώτη ημέρα του παζαριού, ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, αν και τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί τόσο ο αριθμός των εμπόρων όσο και ο αριθμός από τις παράγκες.

Η εμποροπανήγυρη της Ελασσόνας θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Ανδρέας Νικούλης (elassona884.gr)