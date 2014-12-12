Σε έναν διαρκή εφιάλτη έχουν μετατραπεί οι τελευταίοι μήνες άρδευσης για τους αγρότες της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα στα Φάρσαλα, καθώς δεν γνωρίζουν αν θα έχουν ρεύμα πηγαίνοντας στο χωράφι για να ποτίσουν. Ο λόγος είναι ότι για τέταρτη φορά μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, κλάπηκαν οι ίδιοι μετασχηματιστές αρδευτικών δικτύων στην Αύρα Φαρσάλων.

Επαναλαμβανόμενες κλοπές και απόγνωση

Συγκεκριμένα προχθές άγνωστοι «έγδυσαν» δυο μετασχηματιστές που είχαν κλαπεί πάλι προ 20ημέρου (τον Ιούλιο) και νωρίτερα τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Το γεγονός ότι οι ίδιοι μετασχηματιστές γίνονται επανειλημμένα στόχος αναδεικνύει το θράσος των δραστών και την απόγνωση των αγροτών που για να ποτίσουν πρέπει να μην μπουν στο στόχαστρο τους.

Καταστροφικές συνέπειες για τις καλλιέργειες

Οι μετασχηματιστές είναι απολύτως απαραίτητοι για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων άρδευσης και η απώλειά τους είναι καταστροφική. Ως αποτέλεσμα, εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν χωρίς νερό μέχρι την αντικατάστασή τους. Δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών, η ανάγκη για άμεση άρδευση είναι αναγκαία καθώς σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει σοβαρά η καλλιέργεια και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες ζημιές και σημαντική απώλεια της φετινής σοδειάς.

