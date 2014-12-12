Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα.

Δύο αυτοκίνητα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, επί της οδού Καράγιωργα, με αποτέλεσμα το ένα εξ' αυτών να πάρει φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν δύο υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής προχωρώντας στην κατάσβεσή της φωτιάς, ενώ οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν εγκαίρως.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Τροχαία Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr