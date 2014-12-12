Ο Μορφωτικός Σύλλογος Καρυάς ΜΕΣΚ ΟΛΥΜΠΟΣ διοργανώνει ένα ξεχωριστό Λαϊκό μεσημέρι αφιέρωμα στον Άκη Πάνου, έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 21 Σεπτεμβρίου 2025 στην πλατεία της Καρυάς και ώρα 13:00.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί λαχειοφόρος αγορά με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου και τη στήριξη των πολιτιστικών του δράσεων.

Αλέξανδρος Τσιωνάς-τραγούδι

Βαγγέλης Τσιαπλές -μπουζούκι,

Σπύρος Καβαλλιεράτος-κιθάρα,

Αποστόλης Γιάγκος -πλήκτρα