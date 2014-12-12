Μία ξεχωριστή εκδήλωση την οποία διοργανώνει Σύλλογος Γυναικών Ανάβρας στις 20 Αυγούστου στις 8:30 μ.μ στα πλατάνια στο καφενείο «Μόσχος», είναι το «Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη για τα 100 χρόνια από την Γέννηση του».

Στα πλαίσια της εκδήλωσης συμμετέχει η Δημοτική Χορωδία Αγιάς «Δημήτριος Τζιτζιλέρης» με το πολυμελές τμήμα των χορωδών οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από τραγούδια που έχουν διαχρονική ιστορική αξία και χαρακτηρίζουν την διαδρομή του καλλιτέχνη.

Το Πρόγραμμα της χορωδίας θα συνοδευτεί από τους μουσικούς Σδράλλη Παναγιώτη, Γρίβα Νίκο, και Ντούσια Παναγιώτη ενώ στο πιάνο, την ενορχήστρωση, και την διδασκαλία είναι η κ. Μπουρντένα Δήμητρα.

Στην εκδήλωση καλεσμένος θα είναι και ο φιλόλογος αρθρογράφος κ. Οδυσσέας Τζιτζιράκος.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιαννουλέα Χριστίνα τονίζει πως «είναι ιδιαίτερη τιμή για τον Σύλλογο μας η συμμέτοχη της Δημοτικής Χορωδίας στη συγκεκριμένη εκδήλωση , η οποία αποδέχτηκε την πρόσκληση και αποτελεί σημείο αναφοράς πολιτισμού για τον Δήμο Αγιάς. Η προσπάθεια μας βρίσκεται πάντα στην κατεύθυνση εκείνη που προάγει τον πολιτισμό , μέσα από τις αρχές και τις αξίες μας ,αναδεικνύοντας όλους εκείνους, σε μια συλλογική προσπάθεια, που πραγματικά πιστεύουν πως η πολιτιστική ζωή του τόπου μας είναι ένα βασικό απαραίτητο εφόδιο για την ζωή μας. Τέλος ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκδήλωσης , Ψαροταβέρνα Μπέμπης στην Κουτσουπιά , το αναψυκτήριο Τζιτζικάς στα πλατάνια της Βελίκας, και τα καφέ Velvet και Guzel στην Αγιά, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση» .

Την εκδήλωση υποστηρίζουν η Τοπική Κοινότητας Ανάβρας, και ο Δήμος Αγιάς.