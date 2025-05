Η μουσική των Beatles δεν ήταν ποτέ απλώς νότες. Ήταν μήνυμα, επανάσταση, αγάπη.

Η Μικτή Χορωδία του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας, προσκαλεί το φιλόμουσο κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι-αφιέρωμα με τίτλο "All You Need Is Love", όπου η δύναμη της φωνής συναντά τη διαχρονικότητα των Beatles.

Δύο συναυλίες - δύο μαγικές βραδιές γεμάτες μελωδίες που αγαπήθηκαν όσο λίγες.​

Η χορωδία πλαισιωμένη από εξαιρετικούς σολίστ και τη συνοδεία μικρού ορχηστρικού συνόλου, ερμηνεύει τραγούδια-σταθμούς όπως: «Let it Be», «Yesterday», «Hey Jude», «Oh! Darling»,» «Michelle», ...και πολλά ακόμα που όλοι αγαπήσαμε.

Οι χορωδιακές επεξεργασίες των τραγουδιών φέρουν την υπογραφή του Μαέστρου Χρήστου Κτιστάκη που θα διευθύνει τη χορωδία και της πιανίστριας Μαρίας Τσιαντούλα, προσφέροντας φρέσκια μουσική ανάγνωση με σεβασμό στο πρωτότυπο υλικό και δημιουργικότητα στη διασκευή.

Μέσα από πολυφωνικές αρμονίες, συγκινητικές σόλο ερμηνείες και ζωντανή ορχήστρα, η συναυλία υπόσχεται να μας μεταφέρει στην εποχή των ονείρων και της πίστης στην αγάπη.

Η συναυλίες αυτές δεν θα είναι απλώς μια μουσική εμπειρία. Θα είναι ένας ύμνος στην ελπίδα, την ενότητα, και τη δύναμη της μουσικής να μας φέρνει κοντά και να μας θυμίζει τι έχει πραγματική αξία.

Θα πραγματοποιηθούν δύο συναυλίες το Σάββατο 31 Μαΐου και την Κυριακή 1η Ιουνίου στις 20.30 στην φιλόξενη αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Γιατί… All You Need Is Love!