Η 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League κάνει πρεμιέρα στο Αγρίνιο, όπου ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet (17:00, Cosmote Sport 1) σε μια αναμέτρηση «εξάποντο» για τη μάχη της βαθμολογίας.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι έπειτα από ήττες, ψάχνοντας άμεση αντίδραση και βαθμολογική… ανάσα ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Με απουσίες, αλλά και κίνητρο

Οι Αγρινιώτες, μετά την ήττα στις καθυστερήσεις από την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» (1-0), υποχώρησαν στη 10η θέση με οκτώ βαθμούς. Το αμυντικό πλάνο του Γιάννη Αναστασίου λειτούργησε ως το φινάλε, όμως ένα λάθος στις καθυστερήσεις κόστισε βαθμό. Ο Έλληνας τεχνικός θέλει από την ομάδα του πιο καθαρό μυαλό στην τελική πάσα και καλύτερη εικόνα στο δημιουργικό κομμάτι, γνωρίζοντας ότι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet δεν υπάρχουν περιθώρια απώλειας.

Από την αποστολή του Παναιτωλικού απουσιάζουν οι τραυματίες Αποστολόπουλος και Μλάντεν, ενώ επιστρέφει ο Μανρίκε μετά την τιμωρία του. Διαθέσιμοι είναι επίσης οι Αγκίρε, Ενκολόλο και Ζίβκοβιτς.

Η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.

Να ανακάμψει και να επιστρέψει στις νίκες

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε να χτίσει πάνω στη νίκη της επί του Πανσερραϊκού και γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Λεβαδειακό. Το σύνολο του Στέλιου Μαλεζά έδειξε σημάδια κόπωσης και έλλειψης ενέργειας, όμως στο Αγρίνιο καλείται να παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο, με στόχο την επάνοδο στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Μαλεζάς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Σαγάλ και Δεληγιαννίδη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από θλάσεις, ενώ εκτός έμειναν και οι Αντράντα και Ηλιάδης.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ, Ουάρντα, Βινιάτο και Γκαράτε.

