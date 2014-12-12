Τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Τριμμάτη ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

H ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Τριμμάτη.

Ο Αντώνης υπήρξε αναπόσπαστο μέλος της περσινής αήττητης πρωταθλήτριας ομάδας της ΑΕΛ Novibet στη Super League 2 και συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της. Για την προσφορά του αυτήν, τον ευχαριστούμε θερμά, καθώς θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ομάδας μας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εύχεται στον Αντώνη καλή συνέχεια και υγεία στην ποδοσφαιρική του καριέρα."

Eυχαριστεί Δήμο και ΔΕΥΑΛ

Στο μεταξύ η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet "νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον Δήμο Λαρισαίων και τη ΔΕΥΑΛ, καθώς και πιο συγκεκριμένα τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Αθανάσιο Μαμάκο και τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού της ΔΕΥΑΛ, κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, για την έμπρακτη στήριξή τους μέσω της αγοράς εισιτηρίων διαρκείας για τους εργαζομένους τους.

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που συνδέει την πόλη με την ιστορική της ομάδα και ενισχύει τη δυναμική παρουσία των φιλάθλων μας στο γήπεδο.

Αμφότεροι έχουν αποδείξει έμπρακτα την υποστήριξή τους στο μεγαλύτερο αθλητικό brand της Λάρισας, που δεν είναι άλλο από την ΑΕΛ Novibet, και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε θερμά.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet θα συνεχίσει να τιμά τη στήριξη της πόλης, των θεσμών της αλλά και του κόσμου της, υπηρετώντας με συνέπεια την ιστορία και τις αξίες της. Όλοι μαζί, ενωμένοι με τον κόσμο στο πλευρό μας, κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και φιλοδοξία για νέες επιτυχίες, γιατί η ΑΕΛ Novibet ανήκει στον κόσμο της."