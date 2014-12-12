Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet "ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Κώστα Τσότσο, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή των τμημάτων υποδομής της ομάδας μας.

Ο κ. Τσότσος δεν είναι άγνωστος στην «βυσσινί» οικογένεια. Έχει υπηρετήσει την ΑΕΛ Novibet τόσο ως προπονητής της Κ19 και της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, όσο και πιο πρόσφατα ως εξωτερικός συνεργάτης μέσα από το Football Hall, το πρωτοποριακό προπονητικό κέντρο που αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής για την ανάπτυξη τεχνικής και ποδοσφαιρικής αντίληψης.

Παράλληλα, έχει εργαστεί και σε συλλόγους της Λάρισας, όπως στον Απόλλωνα Λάρισας (όπου διετέλεσε προπονητής και τεχνικός διευθυντής της Κ19 όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη Super League 2), στον Ηρακλή Λάρισας, στην Αστραπή Νέας Πολιτείας και στο Δωτιέα Αγιάς.

Σήμερα επιστρέφει στην ΑΕΛ Novibet με στόχο να οργανώσει και να δώσει ενιαία αγωνιστική ταυτότητα σε όλα τα τμήματα υποδομής, από την Κ15 έως και την Κ19, χτίζοντας τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών που θα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα.

Κώστα, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια της ΑΕΛ Novibet."