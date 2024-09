Το Aegean College επενδύει δυναμικά στο μέλλον της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσφέροντας στους φοιτητές του την ευκαιρία να σπουδάσουν στο University of Essex, παραμένοντας στην Ελλάδα και να αποκτήσουν Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πτυχία από το κορυφαίο Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Οι σπουδές στο Aegean College διευρύνουν τους ακαδημαϊκούς ορίζοντες των φοιτητών, μια και τους προσφέρουν, αναπτύσσοντας διεθνείς συνεργασίες, πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία.

Με την ενσωμάτωση νέων προγραμμάτων σπουδών σε αναδυόμενα πεδία και επαγγέλματα του μέλλοντος, το Aegean College ανεβάζει συνεχώς τον πήχη της Ιδιωτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το Aegean College προετοιμάζει τους ηγέτες του αύριο, προσφέροντας μια Εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτομία και διεθνή προοπτική.

Οι σημαντικότεροι λόγοι για να σπουδάσει κάποιος στο Aegean College συνοψίζονται στις παροχές του.

Το Κολλέγιο προσφέρει:

Εννέα (9) Πανεπιστημιακές Σχολές.

Περισσότερα από ενενήντα (90)Bachelors, Masters&PhDsσε συνεργασία με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια.

Πανεπιστημιακές σπουδές με το κύρος του University of Essex.

Αναγνωρισμένα πτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα προγράμματα.

Κορυφαίους ακαδημαϊκούς εκπαιδευτικούς,

Σύγχρονες υποδομές.

Τα σημαντικότερα καινοτόμα Βachelors της Σχολής Υγείας είναι τα παρακάτω:

Σχολή Υγείας

Η σχολή φυσικοθεραπείας του Κολλεγίου παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις απαιτούμενες κλινικές δεξιότητες ώστε να εφαρμόζουν φυσικοθεραπευτικές τεχνικές με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Οι φοιτητές εμβαθύνουν σε μαθήματα φυσικοθεραπείας, όπως η μυοσκελετική, η νευρολογική και η καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη θεωρητική γνώση σε ελεγχόμενο περιβάλλον μέσα στους χώρους του Κολεγίου, ώστε να αναπτύξουν τις κλινικές δεξιότητες που χρειάζονται στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να είναι εις θέση να επαναφέρουν τη φυσική, ψυχολογική και κοινωνική ευεξία στον ασθενή.

Επίσης, εξασκούνται σε φυσικοθεραπευτικές τεχνικές μέσα από προσομοιώσεις φυσικοθεραπευτικών συνεδριών, αλλά και με την εμπλοκή τους σε πραγματικά περιστατικά κατά την πρακτική άσκηση, με σκοπό να αναπτύξουν μια φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση που βασίζεται στον κλινικό συλλογισμό.

Χάρη στον εργαστηριακό εξοπλισμό του Κολεγίου οι φοιτητές Φυσικοθεραπείας εξοικειώνονται με το περιβάλλον που θα συναντήσουν στην εργασία τους. Πέραν της θεωρητικής εκπαίδευσης εφαρμόζουν πρακτικά θεραπευτικά σχήματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, αξιοποιώντας όλο τον διαθέσιμο εξοπλισμό.

Με αυτό τον τρόπο έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν κατά τη διδασκαλία με την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο.

Οι σπουδές διαιτολογίας στο Aegean College εστιάζουν στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), για τον νεοεισερχόμενο στο επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να εξελιχθούν σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις βασισμένες σε αποδείξεις, θα μπορούν να εργάζονται αυτόνομα για να υποστηρίζουν άτομα, οικογένειες, ομάδες και πληθυσμούς, στην επιλογή τροφών που είναι διατροφικά επαρκείς, ασφαλείς, γευστικές και βιώσιμες, σύμφωνα με τον πρόσφατο (2016) ορισμό του Διαιτολόγου στην Ευρώπη.

Μέσα από μια σειρά ακαδημαϊκών και εποπτευόμενων πρακτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα Ακαδημαϊκά Πρότυπα της EFAD (2018), οι φοιτητές διατροφολογίας αναπτύσσουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες.

Οι σπουδές Λογοθεραπείας στο Aegean College προσφέρουν στους φοιτητές πλήρη θεωρητική κατάρτιση στην επιστήμη της Λογοθεραπείας και τις λογοθεραπευτικές τεχνικές συνδυάζοντας την εμπειρική γνώση με την ερευνητική προσέγγιση.

To πρόγραμμα συνδυάζει γνώσεις από τις επιστήμες της βιολογίας, της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας και των παιδαγωγικών και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν αυτές τις δεξιότητες μέσα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που τους παρέχει πολλά και πλούσια ερεθίσματα υπό την καθοδήγηση έμπειρου ακαδημαϊκού προσωπικού.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς και πλαίσια και στη συμμετοχή των φοιτητών στο In–House clinic (Εργαστήριο Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας) που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της σχολής.

To πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες του επίσημου βρετανικού φορέα Royal College of Speech and LanguageTherapy, ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή του φοιτητή στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων σε αντιδιαστολή με την στείρα αποστήθιση.

Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες διάγνωσης, θεραπείας και παρέμβασης έτσι ώστε να εξελιχθούν σε αυτόνομους θεραπευτές, ικανούς να εφαρμόζουν την τεκμηριωμένη κλινική πρακτική (evidence-basedpractice).

Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζονται με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων στο In-House Clinic αναπτύσσοντας δεξιότητες διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας απαραίτητες στους σύγχρονους επαγγελματίες της Υγείας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη μετάδοση των αρχών που διέπουν το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή ώστε οι απόφοιτοι του Aegean College να το ασκούν με υπευθυνότητα και επαγγελματική δεοντολογία.

Ο Τομέας Εργοθεραπείας του Κολεγίου έχει ιδιότητα μέλους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργοθεραπείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΝΟΤΗΕ) και το πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of OccupationalTherapists-WFOT).

Οι σπουδές Εργοθεραπείας στο Aegean College περιλαμβάνουν τη διδασκαλία του συνόλου των εφαρμοζόμενων εργοθεραπευτικών τεχνικών, συνδυάζοντας τα θεωρητικά μαθήματα με την Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες κλινικές δομές όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται πάνω σε πραγματικά περιστατικά. Τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκουν κορυφαίοι επαγγελματίες εργοθεραπευτές που έχουν να επιδείξουν σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, αλλά και κλινική εμπειρία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θεωρείται ότι γνωρίζουν το αντικείμενο εις βάθος και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες Εργοθεραπευτές.

Ως επαγγελματίες αναλαμβάνουν την αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σε κάθε περιστατικό θεραπείες.

Αποστολή του εργοθεραπευτή είναι να βοηθήσει το άτομο να υπερβεί μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εκτέλεση κοινών, καθημερινών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από την οικιακή ζωή ως την εργασία, την άθληση και την αναψυχή.

Μεταξύ άλλων, ο εργοθεραπευτής εργάζεται με ηλικιωμένα άτομα μειωμένης λειτουργικότητας και αυτονομίας, με άτομα που πάσχουν από άνοια ή που βρίσκονται σε φάση ανάρρωσης μετά από εγκεφαλικά επεισόδια και χειρουργικές επεμβάσεις. Εργάζεται, επίσης, με παιδιά με Ειδικές Ανάγκες με στόχο να συνδράμει την προσπάθεια ένταξής τους στη σχολική ζωή και το παιχνίδι.

Στη σχολή Εργοθεραπείας, οι φοιτητές εφοδιάζονται με πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις, αλλά κυρίως με διαπροσωπικές δεξιότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε σύγχρονα αντικείμενα του αθλητισμού όπως ανατομία, φυσιολογία, εμβιομηχανική, ψυχολογία, παιδαγωγικά και μέσα από αυτά αναλύει μεθόδους προπόνησης και διδασκαλίας, την απόδοση των αθλητών, την διατροφή αλλά και την αποκατάσταση τραυματισμών και χρόνιων παθήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται συστηματικά οι παράγοντες που επηρεάζουν και βελτιώνουν την αθλητική απόδοση και την ευεξία του ατόμου, ενώ οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένο άθλημα και να εφαρμόσουν στην πράξη με τρόπο εμπειρικό τις επιστημονικές γνώσεις που έχουν αποκομίσει.

Συνδυάζοντας την αθλητική με την παιδαγωγική διάσταση το πρόγραμμα προετοιμάζει επαγγελματίες επιστήμονες του αθλητισμού, προπονητές και παιδαγωγούς που διαθέτουν τα εφόδια για να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα δομών και υπηρεσιών με όλες τις ηλικίες και ειδικούς πληθυσμούς.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε σύγχρονα αντικείμενα της επιστήμης του αθλητισμού όπως η εργοφυσιολογία, κινησιολογία, η αθλητική διατροφή, η εμβιομηχανική, η αθλητική ψυχολογία, οι αθλητικοί τραυματισμοί, η κοινωνιολογία και τα παιδαγωγικά.

Κατά το 4ο έτος οι φοιτητές επιλέγουν εξειδίκευση ανάμεσα σε “Προπονητική” και “Άσκηση & Αποκατάσταση”. Οι φοιτητές προπονητικής επιλέγουν ένα άθλημα ανάμεσα σε ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση (μπάσκετ), κολύμβηση και στίβο, ώστε να προετοιμαστούν ως προπονητές σε σχολεία, αθλητικά σωματεία, ακαδημίες, γυμναστήρια κλπ. Οι φοιτητές αποκατάστασης εργάζονται σε κέντρα αποκατάστασης, γυμναστήρια, ως personaltrainers κλπ.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελματική δεοντολογία, τη συμπερίληψη και την ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε διάφορα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε απόφοιτους λυκείου, αλλά και σε ώριμους φοιτητές με εμπειρία στους κλάδους της υγείας, του αθλητισμού και της ευεξίας.

Για όσους ενδιαφέρονται για τις υπόλοιπες Σχολές μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες τους και να γνωρίσουν τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

