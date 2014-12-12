Η καθιερωμένη ετήσια πανηγυρική τελετή βράβευσης των μαθητών του νομού Λάρισας που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτή δημόσια εκδήλωση την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισας, στις 18:00.

Στη μεγάλη αυτή γιορτή των Μαθηματικών προσκαλούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί και κηδεμόνες. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία θα απονείμει τιμητικά διπλώματα στους διακριθέντες μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στους διαγωνισμούς «Θαλής» – «Ευκλείδης», Μικρός Ευκλείδης «Μαθηματικά και Παιχνίδι» και «Πυθαγόρας».

Η εκδήλωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας και του EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης θα υπάρξει οργανωμένη κατανομή σχολείων και μαθητών ανά διαγωνισμό, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Η σειρά των βραβεύσεων θα είναι η εξής: