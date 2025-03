Εκδήλωση γεμάτη ποίηση και μουσική, διοργανώνουν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ποίησης - Άνοιξης και Συνδρόμου Down, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, η Ένωση Λογοτεχνών Συγγραφέων Λάρισας, (Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ.), η National Beat Poetry Foundation Inc. και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Σύνδρομο Down Θεσσαλίας, την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2025, στις 6:00 μ.μ., στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

Οι διάσημοι ποιητές-μουσικοί Joe Kidd & Sheila Burke από το Ντιτρόιτ της Αμερικής θα τραγουδήσουν μελοποιημένα ποιήματά τους. Μέλη και φίλοι της (Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ.) θα απαγγείλουν ποιήματά τους με θέμα την «Άνοιξη». Συμμετέχει η χορωδία του 38ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, καθώς και η Παιδική χορωδία του Δήμου Ελασσόνας.

Η εκδήλωση θα κλείσει με το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρωτού: «Ο Άγιος Γεώργιος» & το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρόπορου: «Η Αγία Παρασκευή».

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.