Η περιπέτεια του Μιχαήλ Αλεξανδρή έληξε, δίνοντας αίσιο τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων, στη Λάρισα, που τον αναζητούσαν. Ο 29χρονος, βρίσκεται πλέον κοντά στα οικεία του πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Γραμμή Ζωής, ο Μιχαήλ Αλεξανδρής, 29 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή του Γ.Π.Ν Λάρισας, το βράδυ της 19/09/25.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 22/09/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η υπηρεσία Silver Alert, λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση του Συναγερμού, έλαβε κλήση από πολίτη, που είχε δει το SILVER ALERT και εντόπισε τον αναζητούμενο, περιπλανώμενο στην περιοχή των ΚΤΕΛ Λάρισας. Ειδοποιήθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και η πληροφορία επιβεβαιώθηκε. Ο 29χρονος εντοπίστηκε σώος και επέστρεψε σε ασφαλές περιβάλλον.

Η υπηρεσία Silver Alert με το εξειδικευμένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, βρίσκεται δίπλα σε κάθε άτομο που έχει εξαφανιστεί και στην οικογένειά του.

