Ολοκληρώθηκε ο αγιασμός στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026 παρουσία του δημάρχου Τυρνάβου, Αστέριου Τσικριτσή, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς και της αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, Μπάσμπα Διαμάντως.

Η διευθύντρια του σχολείου Ελένη Νούλα καλωσόρισε τους μαθητές κι ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά και πρόοδο σε όλους. Επεσήμανε το πρόσημο, την ταυτότητα του ΕΠΑΛ Τυρνάβου, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά ενός συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού σχολείου, που βρίσκεται πάντα δίπλα στους μαθητές, χωρίς ανοχή στα περιστατικά Bullying και παραβατικότητας.

Ταυτόχρονα είναι ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, υλοποιεί ποικίλες δράσεις ακόμη κι εκτός Ελλάδας, αφού συμμετέχει σε προγράμματα Erasmus, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν και το εξωτερικό.

Μετά τον αγιασμό ακολούθησε Bazaar διαφόρων αντικειμένων, κυρίως vintage, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης του σχολείου, με στόχο την κάλυψη άμεσων αναγκών των μαθητών, καθώς και για έκτακτες ανάγκες και περιπτώσεις. Αυτό το Bazaar ήταν το πρώτο και θα ακολουθήσει το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο, που θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.