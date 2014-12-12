Το BeeDay Festival 2025 έρχεται στη Λάρισα το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Σεπτεμβρίου, μια πολυδιάστατη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, αφιερωμένη στον πολύπλευρο ρόλο του πιο πολύτιμου συνεργάτη του ανθρώπου: της μέλισσας.

Για δύο ημέρες, ο Μύλος του Παππά θα μετατραπεί σε μια ζωντανή κυψέλη γεμάτη γνώση, τέχνη, οικολογία και ψυχαγωγία. Μέσα από ομιλίες ειδικών, εργαστήρια, εκθέσεις, δράσεις για παιδιά και οικογένειες, συναυλίες και αθλητικά δρώμενα, το φεστιβάλ καλεί όλους να ανακαλύψουν τη συμβολή της μέλισσας στο περιβάλλον, τη διατροφή και την κοινωνία μας.

Κορυφαίες Στιγμές του Φεστιβάλ

Έκθεση Φωτογραφίας “Flower Hunters” του Νίκου Κοκολάκη, με τη στήριξη του Συλλόγου Μελισσοκόμων Αττικής.

του Νίκου Κοκολάκη, με τη στήριξη του Συλλόγου Μελισσοκόμων Αττικής. BeeInspired Talks , με διακεκριμένους ομιλητές από τον χώρο της επιστήμης, της έρευνας και της μελισσοκομίας.

, με διακεκριμένους ομιλητές από τον χώρο της επιστήμης, της έρευνας και της μελισσοκομίας. Προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ , όπως Honeyland και Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες.

, όπως Honeyland και Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες. BeeDay Run (1 χλμ. & 5 χλμ.), με συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων και δωρεάν παροχές για όλους τους δρομείς.

(1 χλμ. & 5 χλμ.), με συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων και δωρεάν παροχές για όλους τους δρομείς. Συναυλίες με γνωστά συγκροτήματα: Μπλε, The Blues Trackers, Dance with Invisible Partners.

με γνωστά συγκροτήματα: Μπλε, The Blues Trackers, Dance with Invisible Partners. Εργαστήρια και διαδραστικές δράσεις : Γίνε μελισσοκόμος για μια μέρα, κατασκευή bee hotels, δημιουργία σποροβομβών, παρασκευή κερομάντηλων και κεραλοιφών, παιδικές χειροτεχνίες και παιχνίδια.

: Γίνε μελισσοκόμος για μια μέρα, κατασκευή bee hotels, δημιουργία σποροβομβών, παρασκευή κερομάντηλων και κεραλοιφών, παιδικές χειροτεχνίες και παιχνίδια. Γευσιγνωσίες μελιού, ενημέρωση για τις ποικιλίες, τη διατροφική αξία και τις βιώσιμες πρακτικές μελισσοκομίας.

Η Ουσία του BeeDay Festival

Η μέλισσα δεν είναι απλώς ένα έντομο. Είναι ακρογωνιαίος λίθος του οικοσυστήματος, υπεύθυνη για την επικονίαση φυτών που αποτελούν τη βάση της διατροφής μας. Με το BeeDay Festival 2025, η Λάρισα στέλνει το μήνυμα πως η προστασία των μελισσών και όλων των επικονιαστών είναι υπόθεση όλων μας.

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου

18:00 Έναρξη Έκθεσης Φωτογραφίας

Flower Hunters, Νίκος Κοκολάκης

Ισόγειο του Μύλου του Παππά

Η έκθεση είναι μια ευγενική χορηγία του Συλλόγου Μελισσοκόμων Αττικής και θα είναι ανοιχτή στο κοινό 9/9 – 14/9, ώρες 10:00–21:00.

19:30 BeeInspired, Ομιλίες Ειδικών

Θερινό Σινεμά του Μύλου του Παππά

Συντονίστρια: Ειρήνη Λακούλη

Χαιρετισμοί:

Δημήτρης Κουρέτας

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Ακαδημαϊκός, Ερευνητής, μέλος Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών

Τσέτσιλας Δημήτριος

Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας

Θωμάς Ρετσιάνης

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Κωνσταντίνος Βλαχούλης

Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης

Apivita

Anagnosti John (Tasos) Choukalas – Derma Head of Sustainability

Έναρξη Ομιλιών

Ενότητα 1: Μέλισσες και σφήκες – Μύθοι και πραγματικότητες

Ομιλήτρια: Δρ. Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, Επίκουρος Καθηγητής Μελισσοκομίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μελισσοκομίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ενότητα 2: Μέλισσα και Περιβάλλον

Ομιλήτρια: Φανή Χατζήνα – Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Υγείας Μελισσών (APIMONDIA), Πρόεδρος Συμβουλίου International Bee Research Association

Ενότητα 3: Μέλισσες – Άνθρωπος: Η Δύναμη της Κυψέλης

Ομιλήτριες: Δρ. Αναστασία Πατούνα – Ερευνήτρια, FoodOxys, «Ποιοτική αξιολόγηση και βιοδραστικά χαρακτηριστικά του μελιού – από τη σύσταση στην προστιθέμενη αξία»

Κατερίνα Καρατάσου – Κτηνίατρος, Επόπτρια Μελισσοκομίας Κ.Μ. Λάρισας, «Τα Προϊόντα Μέλισσας στη Διατροφή και την Υγεία μας

21:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ

Κράτηση θέσεων για τις προβολές στο: 6974509845,

Δευτέρα - Παρασκευή 17:00 – 19:00

Honeyland (2019, 87’)

Σκηνοθεσία: Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov

Η ιστορία της Χατίτζε, τελευταίας παραδοσιακής μελισσοκόμου άγριου μελιού σε βαλκανικό χωριό. Υποψήφια για Όσκαρ Ντοκιμαντέρ & Διεθνούς Ταινίας.

Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις Ντομάτες (2019, 72’)

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Μαριάννα Οικονόμου

Παραγωγή: Anemon Productions, Stefi & Lynx Productions

Ιστορία δύο ξαδέλφων και πέντε γυναικών σε χωριό του Θεσσαλικού κάμπου, που προσπαθούν να διεισδύσουν στην παγκόσμια αγορά με βιολογικές ντομάτες. Ελληνική πρόταση για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας (2020).

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00 Παραλαβή αριθμών δρομέων

18:00 Αγώνας Δρόμου 1 χλμ.

Για παιδιά και οικογένειες

Απαιτείται προεγγραφή στην πλατφόρμα www.tinyurl.com/beedayrun έως 11/09/25

18:30 Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

Για ενήλικες

Απαιτείται προεγγραφή στην πλατφόρμα www.tinyurl.com/beedayrun έως 11/09/25

19:30 Απονομές Μεταλλίων

Στον προαύλιο χώρο του Μύλου.

Τις απονομές θα κάνουν οι:

Ηρακλής Γερογιώκας, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης

Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πολιτισμού

19:45 Συναυλίες

Μπλε Live! (Thess)

The Blues Trackers (La)

Dance with Invisible Partners (Ath)

Εργαστήρια & Δράσεις

Και τις δύο ημέρες, προαύλιος χώρος Μύλου του Παππά

Περίπτερο Νο 1 – BeeDay VOMVOS

Συντονιστές: Δημήτρης Σένκο, Νικόλαος Μπαντής, Νάνσυ Καραζήση

Γίνε μελισσοκόμος

Διαδραστικό εργαστήριο γνωριμίας με τον κόσμο της κυψέλης

Αναγνώριση βασίλισσας, γόνου, τροφών

Έλεγχος υγείας & συμπεριφοράς

Εξοπλισμός: στολές, καπνιστήρι, ξέστρο, γάντια

Διαδικασία τρύγου: απολέπιση, μελιτοεξαγωγή, φιλτράρισμα, ωρίμανση.

Βασικές αρχές ευζωίας & βιώσιμων πρακτικών

Κερομάντηλα & Κεραλοιφές – Zero Waste στην πράξη

Hands-on εργαστήριο:

Παρασκευή κερομάντηλων (beeswax wraps) για αντικατάσταση πλαστικού

Παρασκευή κεραλοιφών (balms) για καθημερινή χρήση

Υλικά, αναλογίες, θερμοκρασίες, υγιεινή και αποθήκευση

Σποροβόμβες – Φύτεψε το μέλλον

Δημιουργικό εργαστήριο για μικρούς και μεγάλους

Κατασκευή seed bombs (άργιλος, χώμα, σπόροι)

Χρήση για αναγέννηση πρασίνου & βιοποικιλότητας

Φιλικά φυτά για μέλισσες & περιβάλλον

Air Bee N Bee – Ξενοδοχείο μελισσών

Οικολογικό εργαστήριο κατασκευής «ξενοδοχείου μελισσών»

Υλικά: ξύλο, καλάμια, κουκουνάρια

Κατασκευή mini bee hotel, οδηγίες τοποθέτησης & συντήρησης

Σημασία μοναχικών μελισσών στην επικονίαση

Χειροτεχνίες για παιδιά – Καπελάκια μέλισσες

Δημιουργικό εργαστήριο με χρώματα, χαρτόνια, αυτοκόλλητα

Υπαίθρια Παιχνίδια & Photobooth με Μέλισσα μασκότ

Παιχνίδια εμπνευσμένα από τον κόσμο της μέλισσας και φωτογραφίες με τη μασκότ

Περίπτερο Νο 2, Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας & VOMVOS Ecobuzz

Γευσιγνωσία μελιών & ενημέρωση για:

Ποικιλίες μελιού και χαρακτηριστικά

Διατροφική αξία

Τρόποι παραγωγής & συλλογής

Σημασία μελισσοκομίας για κοινωνία & περιβάλλον

Συζήτηση με παραγωγούς

Περίπτερο Νο 3 – APIVITA & BeeAutism

Ζωγραφική για μικρούς και μεγάλους

Παιχνίδι μνήμης με μέλισσες

APIS Mailbox – «Γράμμα προς τις μέλισσες»

Face Painting

Ενημέρωση για το BeeAutism

Περίπτερο Νο 4 – Project Ιππόκαμπος

Τα παιδιά του Project Ιππόκαμπος παρουσιάζουν τη συνέχεια του κόμικ Μελίανδρος και Ντέμπι.

Περίπτερο Νο 5 – Bazaar

Grandpa Spreads and Nuts & Beezeus και πολλοί άλλοι

official site www.beeday.eu