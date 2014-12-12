Με ένταση, γεύση και ενέργεια, τα Bruno Coffee Stores εντυπωσίασαν με το περίπτερο, την παρουσία και τα προϊόντα τους στο Athens Coffee Festival, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Χιλιάδες επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την Bruno εμπειρία, δοκιμάζοντας τα best seller Freddo espresso & cappuccino απολαμβάνοντας signature ροφήματα και ανακαλύπτοντας τις νέες τάσεις που φέρνει η αλυσίδα στο χώρο του specialty coffee.

Η παρουσία της Bruno ξεχώρισε για το μοντέρνο και εντυπωσιακό περίπτερο, την ενέργεια της ομάδας και την ποιότητα των προϊόντων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά γιατί αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε λάτρη του καλού καφέ.

Με περισσότερα από 120 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα Bruno Coffee Stores συνεχίζουν δυναμικά την ανάπτυξή τους, παραμένοντας πιστά στο όραμά τους: να προσφέρουν καθημερινά την καλύτερη εμπειρία καφέ στο κοινό.

Στρατηγική ανάπτυξη στο λεκανοπέδιο Αττικής

Η εταιρία σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου καταστημάτων στην πρωτεύουσα με τη μέθοδο του franchise με στόχο να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στο καθημερινό κοινό της πόλης. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω το brand και το τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της αγοράς.

Το Athens Coffee Festival 2025 αποτέλεσε μια μοναδική γιορτή για τον κόσμο του καφέ, και η Bruno ήταν εκεί για να επιβεβαιώσει με τον πιο εκρηκτικό τρόπο το σύνθημά της:

Bruno Coffee – εκεί που η απόλαυση συναντά το πάθος!

