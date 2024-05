Για τρίτη συνεχή χρονιά στη Λάρισα, ο πολιτιστικός σύλλογος Κουκουβάγιες διοργανώνει μια ανοιχτή γιορτή για την ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητα, με πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και καλλιτεχνικών δράσεων.

«Το Come As You Are ήρθε για να γεμίσει ένα κενό, το οποίο θεωρούμε ότι υπάρχει ειδικά στις επαρχιακές πόλεις, σε θέματα ενημέρωσης και κατανόησης απέναντι στη διαφορετικότητα. Η προσέγγιση του κόσμου σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα απαιτεί θέληση για συζήτηση, κατανόηση και αυτοσεβασμό. Σε αυτή την προσπάθεια μας στηρίζουν δεκάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες της πόλης, καθώς και εθελοντές, που ένοιωσαν πως είναι καλοδεχούμενοι να έρθουν όπως είναι».

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

-23 Μαΐου, 19: 30, Λογοτεχνική Γωνία (Γαληνού και Φαρμακίδου)

“Μιλώντας για την εμπειρία του queer καλλιτέχνη στην επαρχία’’

Μία συζήτηση για το πως χωράει η καλλιτεχνική και η queer ταυτότητα σε κοινωνίες, που προσπαθούν να κάνουν βήματα προς την ελεύθερη έκφραση και διαφορετικότητα. Με τον ποιητή και επιμελητή της πρώτης ελληνικής ανθολογίας queer ποίησης Νικόλα Κουτσοδόντη.

-26 Μαΐου, 20:30, Connectiva Opening Party: ‘We make history’ Μία γιορτή για να “ανοίξουμε’’ την εβδομάδα δράσεων μας και να ενημερωθούμε για όλα!

-28 Μαΐου20:00, Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας 93,6

Αφιέρωμα στην queer ιστορία, στην εκπομπή Μπουκίτσες Ιστορίας με τον Αποστόλη Κωστούλη

-29 Μαΐου, 19:00, Εκδόσεις Πρεβέντη. How we made History?

Ο Απόστολος Κωστούλης θα μας παρουσιάσει ένα stand-up με γνωστές και άγνωστες πληροφορίες της queer ταυτότητας μέσα στους αιώνες. Στη συνέχεια με τη βοήθεια της Ευαγγελίας Σύρου θα οδηγηθούμε στην τελική ευθεία της ιστορίας, με κορύφωση τη νομική διάσταση της αναγνώρισης της ισότητας του γάμου στη χώρα μας!

-31 Μαΐου, 19:00, Owls Club Βιβλιοπαρουσίαση: Ιντερσεξ – Η κατασκευή και το καθεστώς αλήθειας του φύλου στη Δύση. Μία αδιάκοπη αναζήτηση, έρευνα και παρουσίαση για το τι θεωρούμε δεδομένο, ´´φυσικό´´ και πως αυτό μας καταδυναστεύει. Ο δρόμος προς μία ανοιχτή και απελευθερωμένη προσέγγιση όσον αφορά το φύλο με καλεσμένη την ίδια τη συγγραφέα Δήμητρα Τζανάκη!

-1 Ιουνίου, All day event, Circus Entertainment Hub. Closing Event: We made history..together! 𝗖𝗹𝗼𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 ‘’𝗪𝗲 𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆..𝘁𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿’’ Παρουσιάστρια : Μελίνα Δρούβη 11:00: Bazaar καλλιτεχνών και επαγγελματιών. Το ‘’πατάρι’’ του Circus φιλοξενεί το glitter bazaar μας που τρέχει ήδη δύο χρόνια. Μοναδικές δημιουργίες από ρούχα έως αυτοκόλλητα και πολλά άλλα! To Bazaar θα είναι εκεί όλη μέρα παράλληλα με τις δράσεις…και τη νύχτα! 12:00-13:00 : ‘’LEOPOLD ή κόβοντας τα δάχτυλα του κοινού’’ Η θεατρική ομάδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ( Λάρισας ) “Χωρίς Υποβολέα” σας παρουσιάζει το έργο, βασισμένο στο κείμενο του Θανάση Τριαρίδη με τίτλο : “LEOPOLD ή κόβοντας τα δάχτυλα του κοινού”. Ακατάλληλη για ανήλικους ( ακατάλληλη φρασεολογία , ήχος όπλου , φωτογραφίες με σκληρές εικόνες ) 13:00: Αμέσως μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με φοιτητές και παρευρισκόμενους με προβληματισμούς και ανησυχίες των νέων της πόλης και καθοδήγηση από εκπρόσωπο του Πολύχρωμου Σχολείου!

14:00-15:00: Come As You Are to Dance! Όποιος κι αν είσαι έλα με το partner ή χωρίς για ένα μάθημα Bachata Partnerwork. Δε χρειάζεται να έχεις ξαναασχοληθεί. Είναι ένας Latin κοινωνικός χορός και θα χαρούμε να πάρεις το φίλο , σύντροφο ή όποιον partner θέλεις και να χορέψεις μαζί μας! Το μάθημα θα μας κάνει η αγαπητή και ταλαντούχα Ναταλί Κυριακή από το Street Latin Dance Studio!

19:00: Συζήτηση “Το ΛΟΑΤΚΙ+ βίωμα στις μικρότερες κοινωνίες και η διαστάσεις της δημόσιας τοποθέτησης’’ με καλεσμένους τους: Αναστασία Γιάμαλη, δημοσιογράφος σε συντονιστικό ρόλο Αθηνά Τσαγκαράκη –Athinoid , σεναριογράφος, δημιουργός περιεχόμενο, τραγουδίστρια Γεωργακοπούλου Ιωάννα, διοργανώτρια του ComeAsYouAre, δημιουργός Owls Club, προπονήτρια Σοφία Αντωνιάδου, Κλινική Ψυχολόγος (BSc), Σεξολόγος (MSc) Χάρης Δημητρακόπουλος- Εκπαιδευτικός Βιολόγος και Γιώργος Πούλος- εργοθεραπευτής, εκπρόσωπο του Πολύχρωμου Σχολείου Θα ακολουθήσει Q+A με το κοινό. 21:00 : “Μουσική Αρπαχτή στη Λάρισα’’ από την 𝗔𝘁𝗵𝗶𝗻𝗼𝗶𝗱 Τραγούδια που δε συνδυάζονται, αλλά βγάζουν νόημα από την αγαπημένη Αθήνα Τσαγκαράκη, η οποία φέρνει το μουσικό της show στην πόλη μας!

22:30 : Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και οι Mama Sings Fire Live H ανεπανάληπτη Πηνελόπη Αναστασοπούλου και το εκρηκτικό συγκρότημα θα βάλουν φωτιά στην τελική βραδιά του ComeAsYOuAre.

01:00 Caya Super Party Ολονύχτιο πάρτι με DJ Set ! Η Mia και η Zebrava θα σας κρατήσουν έως το πρωί! Παράλληλες δράσεις : Συζήτηση –Workshop με εκπροσώπους του Πολύχρωμου Σχολείου. *Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το event στείλτε ένα μήνυμα στη σελίδα του Come As You Are ή του Owls Club.

https://www.facebook.com/owls.gr https://www.instagram.com/owls__club?igsh=NzFnNnZoamswaGoy https://www.instagram.com/comeasyouare_owls?igsh=MWtwd2VuYmhmeWFxZw==