Το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλίας για τα comics και τη street art επιστρέφει από τις 5 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2025 στον Μύλο του Παππά στη Λάρισα όπως ανέφεραν σήμερα συνέντευξη Τύπου στον Μύλο του Παππά, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ .Θωμάς Ρετσιάνης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, κ. Μέλανδρος Γκανάς, καθώς και ο καλεσμένος της φετινής διοργάνωσης, Σουηδός εικονογράφος Mattias Adolfsson.

Το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλίας για τα comics και τη street art επιστρέφει όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο και ένα πλούσιο πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες.

Το LA ComicsFestival για 7η συνεχή χρονιά, μετατρέπει τη Λάρισα σε σημείο συνάντησης της σύγχρονης underground εικονογραφικής -και όχι μόνο- δημιουργίας. Από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο Μύλος του Παππά θα φιλοξενήσει ένα τριήμερο αφιερωμένο στις τέχνες των comics, της εικονογράφησης, τη μεταξοτυπίας, του animation, της μουσικής και της street art. Το επίσημο εικαστικό σχεδίασε ο καλεσμένος του Φεστιβάλ, Σουηδός εικονογράφος Mattias Adolfsson.

Το φετινό φεστιβάλ, που συνδιοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, τον Σύλλογο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου και τον οργανισμό Project ΙππόΚαμπος, αποτελεί πολλά περισσότερα από ένα φεστιβάλ comics. Είναι μια γιορτή για την εικονογραφική τέχνη, την πολιτιστική έκφραση και την ανεξάρτητη δημιουργικότητα, μια πολυσυλλεκτική εμπειρία για κάθε ηλικία, που ενώνει το τοπικό με το διεθνές και την αυθεντική ενέργεια της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής.